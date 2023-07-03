Подмосковье 03 июля 2023, 10:22 Онколог из Подмосковья Гузаль Азизова рассказала о первых симптомах рака легких

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Онколог больницы Видного Гузаль Азизова рассказала о неочевидном симптоме рака легких. Заболевание характеризуется скрытым течением и высокой смертностью.

Первые симптомы рака легких часто не связаны с дыхательной системой. Так, пациенты могут долгое время обращаться к разным специалистам и обследоваться. По словам Гузаль Азизовой, тревожным звоночком может стать слабость и усталость уже в первой половине дня. Повышенная утомляемость также может сопровождаться температурой, которая не сбивается препаратами.

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«Эти симптомы могут сопровождаться необъяснимым кожным зудом с развитием дерматита, головокружениями, нарушением координации движений или потерей чувствительности», — добавила она.

По словам специалиста, при появлении таких признаков важно вовремя обратиться к врачу и пройти диагностику.

Среди основных причин рака легких — курение, в том числе пассивное. Также провоцирующими факторами могут стать контакты с канцерогенными веществами, вдыхание радона и волокон асбеста, а также наследственная предрасположенность, радиоактивное облучение и хронические заболевания органов дыхания. В качестве профилактики следует отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни.

«Важно вовремя лечить заболевания бронхов, чтобы не было перехода в хроническую форму. Необходимо снизить контакт с вредными химическими веществами и тяжелыми металлами до минимума. Во время работы на вредном производстве обязательно использовать средства защиты: респираторы, маски», — отметила Гузаль Азизова.

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