28 ноября 2023, 13:44
Онкодиспансер в Балашихе сменит охранную организацию в 2024 году
Компанию по оказанию охранных услуг подыскивают для Московского областного онкологического диспансера в Балашихе на улице Карбышева. Извещение о конкурсе разместили в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.
Исполнителю предстоит в первые шесть месяцев 2024 года обеспечивать охрану и организовать пропускные пункты в медучреждении. Контракт оплатит диспансер.
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Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 13 декабря. Стартовая цена лота составила 8,3 миллиона рублей.
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