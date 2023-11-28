Подмосковье 28 ноября 2023, 13:44 Онкодиспансер в Балашихе сменит охранную организацию в 2024 году Медиаархив Подмосковья

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Компанию по оказанию охранных услуг подыскивают для Московского областного онкологического диспансера в Балашихе на улице Карбышева. Извещение о конкурсе разместили в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.

Исполнителю предстоит в первые шесть месяцев 2024 года обеспечивать охрану и организовать пропускные пункты в медучреждении. Контракт оплатит диспансер.

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Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 13 декабря. Стартовая цена лота составила 8,3 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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