«Люди должны знать, что они не одни». Дневник о помощи жителям Донбасса

Подмосковье продолжает отправлять в пострадавшие от обстрелов регионы Донбасса гуманитарную помощь. В поездку с очередным грузом отправилась корреспондент «360» Елена Кононова. Основной точкой для нее стал Донецк, куда она возвращалась каждый раз после выезда для помощи жителям. Здесь редакция собрала ее впечатления от поездки.

Еще одна фура «Доброе дело» людям Донбасса от Подмосковья снова приехала в Донецк. Но хочется показать, что обычно остается за кадром. Водители, которые управляют этой фурой устают в дороге. Едут очень долго. Приезжают на склад, разгружаются, а тут уже налажена кухня, чтобы все были сыты.

Помогает с разгрузкой ополченец Сергей. До 2014 года он работал шеф-поваром, а сейчас работает на складе гуманитарной помощи. Весь груз здесь фасуют и отправляют в населенные пункты, где жители больше всего нуждаются в воде, еде и лекарствах.

Помощь больницам

Коробки с привезенными лекарствами, перевязочными материалами и средствами для проведения операций в фуру загрузил представитель правительства Подмосковья Роман Кирица. В этот раз мы везем лекарства, перевязочные материалы и средства для проведения операций в больницу Донецка.

Главная фишка гуманитарной миссии Московской области — это адресная помощь. Везут то, что надо и передают из рук в руки. Сегодня к нам приехал врач больницы без белого халата, помогал разбираться с коробками. Оказался очень интересным человеком, который рассказал страшную историю о своей пациентке Татьяне, с ней позднее познакомилась наша съемочная группа.

История одной семьи

Татьяна — многодетная мать. Ее эвакуировали из Мариуполя с тремя детьми, в том числе трехмесячным Димой, который родился 24 февраля. Еще четверо ее детей и муж Татьяны — пропали без вести. Одни говорят, что их тела под завалами, другие — что шанс есть.

О том, что происходит с ее старшей 14-летней дочкой и еще тремя сыновьями, Татьяна не знает. Мальчикам — 12, восемь и пять лет. Мужа зовут Евгений, ему 41 год. Мы будем пытаться узнать, где могут быть тела родных Татьяны.

Памятная дата

Международный аэропорт в Донецке. Точнее то, что от него осталось. 26 мая 2014 года стало точкой невозврата. Именно тогда украинские войска разбомбили авиагавань. Это место по прежнему стратегически важная точка.

Бойцы батальона «Спарта» рассказали о прошлых боях, погибших командирах и почему не хотят, чтобы их дети слышали постоянные взрывы.

Груз для Горловки

Поехать в Горловку нам запретили военные. Сказали, что проехать туда нельзя. Поэтому придется работать с колес. Но гуманитарную помощь в Горловку передать удалось. В Донецк приехала жительница города Татьяна. Она пояснила, что обстрелы со стороны украинских войск идут регулярно. Из-за этого часть дорог перекрыта и ей пришлось ехать в объезд.

Ольга добавила, что часто раздавать гуманитарную помощь помогают священники. Груз развозят по церквям, а священнослужители, потом раздают прихожанам. При этом она отметила, что несмотря на жизнь под постоянными обстрелами жители не сдаются и ждут победы. Тем более, что из города на передовую отправилось большое количество мужчин.

Проблемы с водой

Проблемы с водой в Донецкой Народной Республике начались после обстрелов украинскими войсками ключевых объектов водоснабжения. Починить их пока невозможно, потому что атаки продолжаются. Если в столице есть благополучные районы, когда воду иногда включают, то в пригородах ситуация тяжелая.

Когда идет дождь — люди счастливы, можно набрать бочки — чтобы помыться, постирать. Бутилированная вода, которая приходит с гуманитаркой — это хорошо. Для помощи людям из Подмосковья караван фур «Доброе дело» доставил цистерну на 25 кубометров. Ее передали МЧС ДНР.

В цистерне четыре отсека, то есть она разделена. Сверху, она выезжает, идет трубопровод и раздача воды. Человек подошел, получил воду, на ней можно готовить, раз в пять дней она будет проходить дезинфекцию.

Как только ситуация позволит починить узлы водоснабжения — ремонтники сразу же примутся за работу. Но пока под артиллерийскими ударами находятся окрестности Донецка — это невозможно. Поэтому цистерна будет колесить округе — и ее яркие бока лишний раз напомнят людям, что они не одни.

Последняя поездка

Сегодня по плану поездка в воинские части через Дебальцево и поездка в Светлодарск. Это город который освободили практически без боев и сейчас там сошлись армии Донецкой и Луганской народных республик. Туда повезли груз для военных и жителей.

Но сначала мне бы хотелось рассказать немного об обстановке вокруг. Очень быстро привыкаешь к такому своеобразному словарику «минуса», «исходящий» и наоборот «прилеты», «арт-дуэли».

Все последние дни, и сегодня тоже, Куйбышевский, Петровский районы постоянно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Местные говорят, что стратегического смысла в этом нет. Стреляют потому что могут. По мирным жителям.

Отсюда, из центра, иногда кажется, что как-будто вдалеке где-то звучат залпы салютов. Но после салютов никогда не бывает сводок с годами рождения и фамилиями погибших.