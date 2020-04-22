«Они достойны монумента». Скульптор из Подмосковья создаст памятник врачам-борцам с COVID-19

Люберецкому скульптору Александру Рожникову бронза в свое время принесла и золото, и серебро — в виде престижных наград. Свое новое творение художник посвятит главным героям современности — врачам, которые борются с коронавирусом.

Александр Рожников подарил Подмосковью целую галерею образов. Орлова, Гагарин, Екатерина Великая и другие. Сейчас же скульптор работает над монументом врачам, которые день и ночь сражаются с коронавирусом.

«На моем веку это первая вселенская глобальная проблема, которая возникла у человечества. Люди, которые в первых рядах ее решения — это научное сообщество, врачи, работающие с пациентами, они достойны монумента», — говорит скульптор Александр Рожников.

Источник фото: телеканал «360»

Скоро мастер приступит к созданию эскизов. Торопиться нельзя, нужно продумать каждую деталь. Но понимание будущего образа уже есть. И сам коронавирус тоже будет изображен.

«Я себе это представляю как некую сферу, которая вращается вокруг планеты Земля. А в центре, на планете Земля, внутри этой сферы находятся 3-5 фигур врачей, которые нашли противоядие», — рассказывает Александр Рожников.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, созданием памятника врачам-героям заинтересовались не только в Подмосковье. К примеру, «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга» объявил международный конкурс. Лучшие эскизы воплотят в монументах, которые установят в разных городах мира.

На создание памятника врачам уйдет примерно год. Где именно появится монумент, пока неизвестно. Но Александр уверен — место должно быть знаковым. Открытие мастер хочет приурочить к годовщине юбилея победы над коронавирусом. И очень надеется, что COVID-19 скоро отступит.