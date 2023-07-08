Подмосковье 08 июля 2023, 10:22 «Она не могла ходить». Очевидица удара молнии в женщину в Коломне — о пострадавшей Очевидица удара молнии в женщину в Коломне чудом избежала участи пострадавшей Марина Анисимова

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В Коломне Алевтина Симонова стала свидетельницей того, как молния попала в 43-летнюю женщину. Она чудом избежала участи пострадавшей.

После работы Алевтина, как обычно, шла на электричку, чтобы добраться до дома. Она подошла к месту, где было снято видео непогоды, и тоже решила записать ролик о погодных условиях.

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«В итоге сняла видео, как в девушку или же рядом с ней попала молния несколько раз. Она не могла ходить и, возможно, говорить из-за шока. Ей помог мужчина: отнес внутрь вокзала и положил на скамью. Что дальше было с ней, я не знаю, так как пошла на станцию», — пояснила женщина.

Молния ударила в районе вокзала в Коломне вечером 7 июля. Она попала в женщину, которая получила ожог первой степени. Пострадавшую госпитализировали. После необходимых исследований врачи выписали ее на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В Коломне мобилизовали все специальные службы, в том числе МЧС. Специалисты приступили к устранению последствий непогоды. Глава округа Александр Гречищев отметил, что подтопления уже устранили по трем основным направлениям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что в оставшихся без электричества населенных пунктах округа специалисты стараются как можно скорее устранить аварии.

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