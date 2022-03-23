Она и космос. Интерактивная выставка открылась в музейном комплексе «Зоя»

В музейном комплексе «Зоя» с 18 марта начала работу интерактивная выставка «Она и космос». Культурно-просветительский проект состоит из семи тематических разделов, вокруг которых выстроена экспозиция.

На выставке рассказали истории семи женщин, воплотивших в себе красоту, чувственность, спонтанность, преданность и способность изменить мир.

Одна из них — космический биолог Галина Нечитайло — посетила экспозицию в день ее открытия. Посетителям выставки также расскажут много нового о Валентине Терешковой, Валентине Гагариной, Налине Балашовой, Тамаре Смирновой, Алле Масевич и Анне Кикиной.

Среди экспонатов «Она и космос» — подлинный космический скафандр, который предоставил Музей космонавтики в Москве. Центром экспозиции стал купол — сферический экран, где можно посмотреть научно-популярный, развлекательный и детский контент. Есть специальный видеоролик об астероиде «Зоя», названном в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.