«Он открытый и настоящий». Подмосковный школьник стал помогать незрячей девочке во время самоизоляции

Период самоизоляции и дистанционная учеба каждому школьнику даются по-разному. Десятилетний Тимофей Коногин из Подмосковья поддержал проект «ВСЛУХ» — он стал помогать слабовидящим детям.

Сам мальчик учится в четвертом классе Домодедовской средней общеобразовательной школы № 8. Теперь каждый день юноши наполнен новым смыслом — он звонит шестилетней незрячей девочке Даше из Екатеринбурга и читает для нее книги.

Тимофей очень творческий ребенок — любит стихи, осваивает актерские навыки и участвует в театральных постановках по всему Подмосковью. Во время самоизоляции скучает по сцене, рассказала директор школы Ольга Комарницкая.

Тимофей — невероятный ребенок. Он отлично учится, с удовольствием участвует в школьных концертах, великолепно читает стихи, занимается научно-исследовательской работой. Он живой, открытый и настоящий человек Ольга Комарницкая.

Он один из 200 ребят со всей России, которые присоединились к проекту. Мальчики и девочки поддерживают детей и с другими видами инвалидности в непростое время самоизоляции. Найти проект «ВСЛУХ» ему помогла мама. Там уже юноше предложили помочь девочке, ставшей инвалидом с детства.

«Он очень добрый, позитивный и милосердный. И ему очень приятно участвовать в проекте. И волонтерское движение у него сейчас „Чужих детей нет“ при хосписе в Домодедове», — поделилась мама мальчика Яна Коногина.

Вскоре Тимофей познакомился с Дашей и ее мамой. Он начал читать книжку Астрид Линдгрен «Эмиль из Леннеберги».

И теперь каждый литературный сеанс стал настоящим живым диалогом. Дети общаются и поддерживают друг друга, говорят о разных увлечениях и интересах, несмотря на разницу в четыре года. Им интересно вместе.

«Они очень подружились. Дети нашли общие интересы. Они оба очень музыкальные. Даша играет на фортепиано, Тимофей — на гитаре. Они шутят, разбирают книгу вместе», — рассказала мама юноши.

Все общение — по мобильному телефону. Организатор проекта, фонд «Живая классика», компенсирует затраты. Однако семья от денег отказалась.