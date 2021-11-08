«Он не встал сегодня утром». В Минздраве Подмосковья рассказали, как выявить заболевание суставов у детей

Год назад в Подмосковье открылось первое отделение детской ревматологической помощи. Все привыкли думать, что за помощью к ревматологу обращаются только пожилые люди. Но заболевания суставов у детей были всегда, просто раньше на это не обращали внимания. Об этом в интервью «360» рассказала главный внештатный детский ревматолог Минздрава Подмосковья Юлия Котова.

Детей лечит не просто ревматолог, а еще более уникальный врач — детский ревматолог. И на эти случаи раньше не обращали внимания, поскольку в начале заболевания не наблюдают таких катастрофических разрушений, которые приходят к 20–30 годам и далее. Но болезням суставов подвержены люди разного возраста.

У детей очень много ревматоидных заболеваний. Прежде всего это артриты. Это могут быть и реактивные артропатии после инфекционных заболеваний, особенно тех, которые вызываются кишечными инфекциями. Также это поствакцинальная артралгия, болезни роста.

«Мы также занимаемся ревматоидными болезнями кожной системы. Прежде всего это склеродермии, у детей они бывают и локализованные, очень тяжелое заболевание — системная склеродермии. Большой процент сейчас стал красной волчанки у девочек пубертата. И псориаз, псориатический артрит — это заболевание, которое лечит наше отделение, и мы очень хорошо его знаем», — рассказала специалист.

Заболевание начинается с болей в суставах. Как правило, это крупные суставы ног.

«Детки начинают хромать. Или, как мамы говорят: „Он не встал сегодня утром“», — отметила Котова.

Свойственна высокая температура. Может быть лихорадка. Температура не купируется в течение многих дней, она может держаться неделю или даже месяц.

Обычно родители приводят детей к педиатру или ортопеду-травматологу, и делаются первые анализы. Ревматологу зачастую достаточно анализа крови и рентгена, чтобы сказать, какое это заболевание. Но педиатр обязан сделать общий анализ крови и мочи и направить ребенка на рентген.