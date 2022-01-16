«Он не верил, что это может быть». Кремлев рассказал, как боксеры подарили квартиру инвалиду из Серпухова

Российские боксеры и олимпийские чемпионы помогли инвалиду из Серпухова Вадиму Квасникову поверить в чудеса, подарив ему квартиру на Рождество. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал «360», как спортсменам пришла такая идея.

Пенсионеру, изготавливающему елочные игрушки, решили помочь, когда Федерации бокса России готовилась к проведению рождественской елки в Серпухове. Сначала они просто хотели купить его игрушки.

«Мне помощник сказал, давайте поможем, пойдемте купим у него все игрушки и подарим здесь детям», — рассказал Кремлев.

Глава IBA был шокирован, когда узнал, что инвалид четыре года сидит дома, потому что не может спуститься из своей квартиры.

«Я поехал к нему, навестили его, поздравили с наступающим. И когда поднимался, я обратил внимание, что дом старый, и там невозможно пандус сделать. Мы хотели вообще его поднять и привезти на елку, но, к сожалению, было сложно это сделать», — признался он.

После этого Кремлев посоветовался со спортсменами. И они вместе приняли решение подарить мастеру игрушек новую квартиру, чтобы у него были все удобства.

«Мы все скинулись. Олег Саитов в этом участвовал, Мурат Гассиев, Федор Чудинов. Скинулись, приобрели ему квартиру и подарили счастье, такую рождественскую сказку», — сказал Кремлев.

Когда 86-летний инвалид узнал, какой подарок его ждет, не поверил и сильно заволновался.

«Честно, я сам испугался. Когда я ему сказал, на следующий день мы с дочерью созванивались, чтобы поехали посмотрели. Дочь говорит, ему плохо. И мы решили его не трогать. Он очень сильно переживал. Он не верил, что это может быть. Но так хотелось сделать эту рождественскую сказку, это чудо, чтобы он поверил, что чудо существует», — объяснил он.

Президент Международной ассоциации бокса убежден, что чудеса всегда происходят перед нами, если люди поступают правильно. Кремлев признался, что после того, как помог Квасникову обрести счастье, сам стал счастливее.

«Все зависит от наших людей. Чем больше мы будем делать добра, тем счастливее мы все станем. И это пример для всех, у кого есть возможность. Не надо сидеть и ждать, надо самим действовать, помогать людям, которые нуждаются. И вот мы этот шаг сделали. На самом деле, я просто стал намного больше счастливый, чем был, увидев эту радость», — сказал Кремлев.

Пример Квасникова дает мотивацию, добавил глава IBA. Человек с ограниченными возможностями, который не может выйти на улицу, все равно не сдается, делает игрушки, его жизнь не останавливается.

«Это на самом деле пример многим. Нельзя никогда сдаваться», — сказал Кремлев.

Ранее Кремлев рассказал, какие крещенские купания боксеры в этом году организуют в Серпухове.