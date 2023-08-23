Подмосковье 23 августа 2023, 23:37 «Он кричал, нагрубил». Соседка пострадавшей при нападении в Нахабине рассказала о похожем случае Соседка пострадавшей при нападении в Нахабине рассказала о похожем случае

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Соседка девушки, на которую накануне утром в поселке Нахабино напал мужчина, считает, что этот случай был не первым инцидентом с участием этого хулигана. По ее мнению, весной ей нагрубил очень похожий мужчина.

Юлия рассказала, что были проблемы с лифтом.

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«В тот момент, когда я разговаривала с диспетчером, „прилетает“ мужчина, вроде сотрудник УК, очень похожий на этого мужчину. Тоже был в черном, такая же комплекция, выражение лица. Он кричал что попало, что я лифт сломаю, нагрубил. Ну я довольно агрессивно дала отпор, сказала, что полицию и миграционную службу вызову. Он убежал», — рассказала Юлия.

Сама же пострадавшая и ее муж предположили, что хулиган мог находиться под воздействием каких-либо веществ.

Ранее пострадавшая рассказала подробности случившегося. Когда девушка находилась на пробежке, парень вышел ей навстречу, заслонил дорогу и начал «наезжать». Затем он ударил ее по лицу. По словам потерпевшей, мужчина готов был снова накинуться на нее, если бы она замешкалась. По сообщениям СМИ, мужчина, ударивший девушку, признал свою вину.