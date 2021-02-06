«Он хотел помогать людям». Врач из Подмосковья Глизбург отметил 90-летие

Заслуженный врач России Моисей Глизбург 6 февраля отмечает 90-летие. Он стал врачом, потому что хотел помогать людям.

Глизбург — лауреат национальной премии «Призвание» в номинации «За верность профессии», почетный гражданин Пушкинского городского округа. В 2005 году его имя попало в энциклопедию «Лучшие люди России». Медик награжден медалью «За доблестный труд к 100-летию Ленина В.И.», а также получил большое количество благодарностей, приказов о поощрении и грамот от администраций больницы и района, губернатора, областной Думы, Министерства здравоохранения.

Житель Подмосковья воспитывался во врачебной династии, общий медицинский стаж которой почти достиг 200 лет.

Моисей Глизбург родился 6 февраля 1931 года в столице. Он поступил в Московский медицинский институт. По окончании вуза по распределению уехал на Колыму. До пациентов, даже с экстренной хирургической патологией, приходилось добираться по несколько суток на лошадях, собачьих упряжках или на лыжах. В 1957 году врач поступил в клиническую ординатуру во Второй медицинский институт.

В марте 1959-го он пришел работать в Пушкинскую районную больницу, в итоге посвятил ей всю свою трудовую жизнь.

«Когда я пришел в больницу, мы все были врачи военного образца. Это в основном ампутации и ранения, а гражданская хирургия была плохо развита. Но еще мое поколение врачей значительно шагнуло вперед — мы учились делать эндоскопические операции, которые сейчас внедрены повсеместно», — говорил Глизбург.

Он был первым анестезиологом района. С 1959 года в Пушкинской больнице, причем в одной из первых в Московской области, начинают проводить эндотрахеальные наркозы. Кроме того, Глизбург числился среди первых, кто получил высшую квалификационную категорию и вдохновил на это коллег.

Врач раскрыл свой секрет долголетия. Он кроется в постоянном стремлении работать над собой, и не только в профессиональном плане. В юношеские годы мужчина научился играть на трубе и несколько лет выступал в духовом оркестре на заводе, в клубе и танцплощадках. Физкультура и спорт — его спутники по жизни. Также он любитель езды на велосипеде, тенниса, лыж, гиревого спорта, борьбы, футбола, туризма.

Источник фото: телеканал «360»

«Хирургия не терпит лжи», — кредо Глизбурга. Он никогда не обманывал коллег и пациентов. Коллеги называют его порядочным, отзывчивым человеком с трепетным отношением к окружающим.

Источник фото: телеканал «360»

Глизбург посвятил работе более 60 лет. А это свыше 25 тысяч операций.

В 2013 году он завершил свою трудовую деятельность. Несмотря на это пациенты и сотрудники до сих пор вспоминают его с теплотой и любовью. О Глизбурге написаны десятки статей в газетах, коллеги посвящали ему стихи.