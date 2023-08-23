Подмосковье 23 августа 2023, 16:28 «Он был готов добить меня». Пострадавшая при нападении мигранта в Нахабине рассказала подробности инцидента Фаина Рязанова рассказала о нападении мигранта во время утренней пробежки Фото: Владимир Киселев.

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Фаина Рязанова, которую во время утренней побежки ударил мигрант, недовольный ее внешним видом, рассказала подробности инцидента. По словам девушки, мужчина был готов снова накинуться на нее, если бы она замешкалась.

«Вышла на пробежку, смотрю, навстречу вышел парень. Он заслонил мне дорогу, пытался что-то сказать. Я снимаю наушник, он начинает „наезжать“. Мол, почему я тут бегаю и так одета. Я подумала, что он неадекватный и начала отходить, но он взял меня за руку и ударил со всей силы», — рассказала Фаина Рязанова корреспонденту РИАМО.

Дальше недоумение, боль, слезы. Девушка начала убегать и искать глазами людей, чтобы найти какую-то поддержку.

«Он не бежал за мной, но шел в мою сторону. По камерам видно, что он почти до моего дома дошел. Мне кажется, он был готов добить меня, если бы я немножко задержалась», — уверена пострадавшая.

Позже правоохранители задержали нападавшего. Его вывели из дома в ЖК «Красногорский» в наручниках и посадили в машину полиции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил усилить контроль за местами массового проживания мигрантов. На коллегии МВД он сообщил, что роль правоохранительного блока в этом вопросе особенно значима.