Омск поделится опытом импортозамещения с Подмосковьем

В рамках деловой поездки министр энергетики Московской области Александр Самарин принял участие в совещании по развитию энергетики и жилищно-коммунального комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Во время деловой поездки глава ведомства посетил Омский завод инновационных технологий, который планирует выпускать 5000 каскадных систем отопления в год для России и стран Евразийского экономического союза. На декабрь 2023 года запланирован старт производства каскадных систем отопления высокой заводской готовности Lavart, что позволит заменить до 90% каскадного котельного оборудования для ЖКХ и промышленности, импортируемого из других стран.

Пресс-служба ведомства сообщила о том, что между министром энергетики Московской области и руководством завода была достигнута договоренность о создании аналогичного производства на территории Подмосковья.

«В ходе поездки обе стороны подтвердили готовность и взаимную заинтересованность в продуктивном сотрудничестве. Омский регион на сегодняшний день имеет отраслевые конкурентоспособные предприятия, которые готовы работать в условиях импортозамещения», — отметил Александр Самарин.