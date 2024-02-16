Подмосковье 16 февраля 2024, 20:56 ОМОН «Русич» провел экскурсию для участников подмосковного военно-патриотического клуба «Наставник» Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области провели экскурсию для участников военно-патриотического клуба «Наставник». Им показали стоящую на вооружении специальную технику и рассказали об особенностях дрессировки минно-разыскных собак.

В ходе мероприятия лабрадор по кличке Бетти, который является «сотрудником инженерно-технической службы», продемонстрировала свою способность находить взрывоопасные предметы, что вызвало настоящий восторг у юных гостей.

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Дети ознакомились с возможностями интерактивного тира, где специалисты спецподразделения ведут занятия по огневой подготовке как индивидуально, так и в рамках групповых занятий, моделируя различные боевые ситуации. Ребята попробовали свои силы в стрельбе из лазерного пистолета по различным сценариям.

В завершение мероприятия гости выразили благодарность росгвардейцам за интересную экскурсию и поздравили спецназовцев с наступающим праздником.

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