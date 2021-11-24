Предпринимателям напомнили о работе общественной приемной бизнес-омбудсмена в Мытищах

Многие бизнесмены столкнулись с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В Мытищах предпринимателям помогает общественная приемная бизнес-омбудсмена. Вопросы решаются при тесном взаимодействии с прокуратурой, налоговой и администрацией муниципалитета.

В 2020 году с ограничениями пришлось столкнуться частной школе «Вектор». В этом году образовательному учреждению исполняется 25 лет. В нем учатся 450 детей и работает более 80 педагогов.

«Конечно, по началу было сложно и страшно. Потому что частные школы закрылись первыми. Но за неделю мы сумели быстро найти альтернативу. Выйти на онлайн-обучение с использованием различных программ и сервисов. В принципе, справились с этим не плохо», — отметил учредитель, финансовый директор частной школы «Вектор» Денис Бигбаев.

Во время пандемии бизнес Дениса освободили от уплаты страховых взносов. Но бухгалтер частной школы автоматически перечислила 1,5 миллиона рублей. Полгода руководство образовательного учреждения не могло добиться возврата денег.

«Мы вошли в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым, в соответствии с законодательством, положено было ряд мер поддержки. На которые налоговая выходила не очень охотно», — сказал Бигбаев.

За защитой своих прав директор частной школы обратился в общественную приемную Уполномоченного по правам предпринимателей. Вопрос решили за два дня, вернув деньги образовательному учреждению.

По словам руководителя общественной приемной бизнес-омбудсмена Романа Коробейкина, в течение месяца в приемную поступает более 10 вопросов.

«Вопросы довольно разные. Начиная от простой консультации по ведению бизнеса, заканчивая большими вопросами, связанными с проверками надзорно-контрольных органов, вопросы, связанные с органами местного самоуправления», — уточнил Коробейкин.

Он подчеркнул, что вопросы бизнесменов можно быстро решить только при тесном взаимодействии с прокуратурой, налоговой инспекцией и с администрацией муниципалитета.