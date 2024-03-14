Подмосковье 14 марта 2024, 16:29 Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала подмосковный центр наблюдения за выборами примером для регионов

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова описала преимущества Центра общественного наблюдения Подмосковья, который начал работу 14 марта. Сюда стекается информация со всех видеокамер, расположенных на избирательных участках Московской области.

«Центр общественного наблюдения Подмосковья — это пример для каждого региона, как можно организовать с помощью цифровых технологий и достижений техники на самом высоком уровне выборный процесс. Важно поднять градус общественного наблюдения, повысить открытость проведения выборной кампании, доступность любой информации», — отметила Татьяна Москалькова.

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Доступ к видеонаблюдению получили общественные наблюдатели и аккредитованные СМИ. Центр оборудован по последнему слову техники, здесь установили видеостену и качественную акустическую систему.

Москалькова подчеркнула, что во время выборов важно обеспечить безопасность, сохранность бюллетеней и соблюдение прав членов избирательных комиссий и других участников процесса.

«Центр общественного наблюдения Подмосковья — свидетельство тому, что мы подняли уровень открытости, гарантии прав избирателей и легитимность на более высокий уровень», — добавила Татьяна Москалькова.

В поле зрения видеокамер попадут места выдачи избирательных бюллетеней и подсчета голосов, а также ящики для голосования, КОИБы и сейфы. Устройствами оборудованы 2668 избирательных участков в Московской области. Кроме того, в помещениях 1260 участковых и 61 территориальной избирательной комиссии будут работать системы видеорегистрации.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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