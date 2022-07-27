Омбудсмен сообщила о снижении детской смертности в результате ЧП в Подмосковье

С начала года в Подмосковье в чрезвычайных происшествиях погибло 45 детей. Это на 6% меньше, чем за такой же период прошло года. Такими данными поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на пресс-конференции в РИАМО.

Не смотря на снижение смертности, на 18% увеличилась травматичность, добавила Мишонова.

«Это ДТП, то, что входит в показатели „Пешеходы“ и „Юные водители“, выпадения из окон, утопления, пожары и железнодорожные травмы <…> пострадало 305 детей», — рассказала она.

Рост количества травм у детей, по словам уполномоченного, вырос за счет происшествий с детьми-пешеходами, а также на самокатах и велосипедах. Рост составил 34%.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на подмосковных дорогах.