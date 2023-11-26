Подмосковье 26 ноября 2023, 18:11 Омбудсмен Подмосковья провела совместный прием граждан с представителями СК РФ Фотограф Антон Чернов

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с представителями Следственного комитета России организовали прием граждан. Они ответили на самые волнующие вопросы жителей и подчеркнули, что подобные мероприятия будут проходить регулярно.

Три человека из Мытищ и Одинцово обратились с вопросами по поводу расследования уголовных дел. Им предоставили квалификационные разъяснения, а проблемы, требующие более детального разбора, приняли в работу.

Реклама

Ирина Фаевская подчеркнула, что соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом было подписано совсем недавно.

«К нам часто обращаются люди с вопросами, входящими в компетенцию Следственного комитета», — рассказала Ирина Фаевская.

Она добавила, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе, поскольку пользуются спросом у граждан. Также это поможет наладить более эффективное взаимодействие между представителями власти и жителями Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев принял участие в открытии конференции отделения «Единой России» в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».