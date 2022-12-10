10 декабря 2022, 03:42
Омбудсмен Подмосковья провела личный прием жителей региона
Омбудсмен Подмосковья Фаевская приняла жалобы жителей в приемной правительства региона
Жители Подмосковья лично обратились со своими вопросами к региональному омбудсмену Ирине Фаевской. Свои жалобы люди высказали в приемной правительства Московской области.
Вопросы жителей региона касались самых разных тем. Многие жалобы были связаны с неисполнением решений суда, к примеру, о невыплаченной зарплате, невозможности получить социальные выплаты через Пенсионный фонд или неправомерно начисленных штрафах за парковки. Также люди жаловались на бездействие государственной жилищной инспекции и полиции.
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«Сегодня на прием пришло 16 человек с самыми разными вопросами. Некоторые вопросы требуют более детального рассмотрения, по ним были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — отметила Фаевская.
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Всем пришедшим на прием заявителям дали подробные разъяснения по интересующему их вопросу.
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