Омбудсмен Подмосковья призвала оставить ЕГЭ не для всех школьников

Как показал опыт 2020 года, ЕГЭ необязательно сдавать всем детям, а только тем, кто собирается поступать в вузы. Таким мнением поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«По моему мнению, опыт этого года доказал, что ЕГЭ необязательно сдавать всем детям. Наш аппарат выступает за отмену итоговых экзаменов для всех школьников; их нужно оставить только для тех, кто хочет поступать в вузы», — сказала Мишонова в интервью РИА «Новости».

Это, по мнению Мишоновой, помогло бы снизить стрессовую ситуацию для детей, родителей и учителей. Также она добавила, что такое решение увеличило бы число детей, которые продолжили бы учебу в 10 классе. Как объяснила Мишонова, сейчас большинство из них отказывают себе в этом исключительно из-за страха перед ЕГЭ.

Ранее стало известно, что министерство образования и науки РФ решило изменить правила приема в высшие учебные заведения. Так, вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким смежным специальностям. Также вузы должны разрешить абитуриентам подавать документы в электронном виде. Изменения начнут действовать с 2021 года.