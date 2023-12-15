Подмосковье 15 декабря 2023, 17:19 Омбудсмен Подмосковья помог жителю Жуковского восстановить право на медико-социальную экспертизу Пресс-служба Уполномоченного

Читать 360tv в

К уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился Геннадий. Его знакомый 83-летний житель городского округа Жуковский Григорий не мог получить направление на медико-социальную экспертизу.

Сейчас Григорий проживает в одном из филиалов пансионата «Сердца поколений» в Раменском.

Реклама

«Григорий прикреплен к поликлинике в Жуковском городском округе по месту регистрации, но в настоящее время находится в пансионате в Раменском. Чтобы оперативно помочь Григорию получить направление на медико-социальную экспертизу, я связалась с региональным Минздравом», — рассказала Фаевская.

В итоге министерство организовало транспортировку пенсионера в медучреждение своего муниципалитета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».