Омбудсмен Подмосковья напомнил о важности соблюдения избирательных прав

Уполномоченный по правам человека Подмосковья Екатерина Семенова напомнила о важности соблюдения избирательных прав. Для этого в день голосования в сентябре будут работать мониторинговые группы.

Как рассказала Екатерина Семенова, в состав мониторинговых групп входят омбудсмены, члены общественных организаций, юристы, адвокаты и представители СМИ.

«День выборов для нас, действительно, очень насыщенный: мои сотрудники и я сама успеваем объехать в день несколько десятков избирательных участков», — рассказала омбудсмен.

Семенова также напомнила, что в день голосования сотрудники уполномоченного будут принимать звонки по горячей линии. Каждую жалобу и заявление отработают.

«Информация об имеющих место конфликтах аккумулируется, обобщается и анализируется. Также оказывается возможное содействие в их разрешении, что позволяет минимизировать нарушения избирательных прав», — добавила она.

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