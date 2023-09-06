06 сентября 2023, 09:42
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская приняла участие в форуме социальных инноваций
Всероссийский форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 5 по 8 сентября. Одним из участников собрания стала уполномоченный по защите прав человека в Московской области Ирина Фаевская.
Ирина Фаевская подняла вопрос о социальных услугах. Омбудсмен считает, что их нужно сделать еще более удобными и проактивными.
Реклама
«Сегодня житель Подмосковья имеет возможность, например, записать ребенка в секцию, не выходя из дома, проактивно получить полагающуюся ему выплату или льготу. В то же время жизнь не стоит на месте и предлагаемые услуги должны постоянно совершенствоваться», — подчеркнула Фаевская.
Форум социальных инноваций организован Советом Федерации и правительством Москвы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама