Подмосковье 06 сентября 2023, 09:42 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская приняла участие в форуме социальных инноваций Фотограф Сергей Хакимов

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Всероссийский форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 5 по 8 сентября. Одним из участников собрания стала уполномоченный по защите прав человека в Московской области Ирина Фаевская.

Ирина Фаевская подняла вопрос о социальных услугах. Омбудсмен считает, что их нужно сделать еще более удобными и проактивными.

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«Сегодня житель Подмосковья имеет возможность, например, записать ребенка в секцию, не выходя из дома, проактивно получить полагающуюся ему выплату или льготу. В то же время жизнь не стоит на месте и предлагаемые услуги должны постоянно совершенствоваться», — подчеркнула Фаевская.

Форум социальных инноваций организован Советом Федерации и правительством Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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