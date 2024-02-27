Подмосковье 27 февраля 2024, 22:24 Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в семинаре «Сенеж» Пресс-служба Уполномоченного РФ

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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в работе семинара-совещания уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Она отметила необходимость поддержания актуальности и готовности к вызовам современного мира.

Ирина Фаевская подчеркнула, что повышение квалификации уполномоченных является важным элементом их работы по защите прав человека.

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«Повышение квалификации омбудсменов и обсуждение перспектив развития института уполномоченных является ключевым элементом нашей работы в защите прав человека в современном мире», — указала Ирина Фаевская.

Мероприятие включает в себя тренинги и дискуссии, направленные на повышение квалификации уполномоченных.

В рамках семинара, который проходит с 26 по 28 февраля, специалисты проведут тренинги и дискуссии, направленные на повышение квалификации уполномоченных.

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