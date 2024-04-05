Подмосковье 05 апреля 2024, 20:00 Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поздравила участника СВО с днем рождения Источник фото: Александр Терец

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова поздравили военнослужащего СВО, который проходит реабилитацию после ранения в военном госпитале, с днем рождения. Бойцу исполнилось 30 лет.

«Нам очень важно, чтобы участники СВО чувствовали поддержку и участие в их судьбе и судьбе их близких. Поэтому сегодня мы с радостью приехали поздравить Сергея с днем рождения», — рассказала Фаевская.

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Военнослужащий уже получил подарок от командования — ему присвоили звание майора.

«Мне вручили очередное воинское звание, сертификат на служебное жилье, и мне было очень приятно получить поздравления от Ирины Клавдиевны и Валентины Шумиловой», — сказал Сергей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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