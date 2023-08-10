Подмосковье 10 августа 2023, 17:47 Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская посетила исправительный центр в Кашире Пресс-служба УФСИН России по Московской области

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Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская посетила исправительной центр в Кашире вместе с помощником начальника УФСИН России по Московской области по соблюдению прав человека в УИС Александром Лысовым.

В исправительном центре в Кашире отбывают наказание люди, приговоренные судом к принудительным работам. Сейчас там находятся 136 человек, в том числе жители других стран. Они трудятся на обычных городских предприятиях, но часть их заработка удерживается в пользу государства.

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«Осужденные, проживающие в исправительном центре и трудящиеся на городских предприятиях, находятся под постоянным контролем сотрудников УИС и видеонаблюдением. Но в отличие от исправительной колонии, они самостоятельно устраивают свой быт, планируют свое свободное от работы время, беспрепятственно общаются со своими близкими и родственниками», — сказала Фаевская.

По словам заместителя начальника УФСИН России по Подмосковью Лидии Скворцовой, центр взаимодействует с предприятием по производству гофрокартона. Этот опыт оценивают положительно — они не только возмещают причиненный потерпевшей стороне ущерб, но и осваивают новые профессии, повышают квалификацию и получают возможность трудоустройства после отбытия наказания.

«Такие случаи у нас есть. Стабильная работа, возможность обеспечить себя и свою семью — мощная система мотивации, которая станет заделом для их будущего и впоследствии позволит снизить уровень рецидивной преступности в регионе», — сказала она.

Ирина Фаевская также посетила предприятие, где трудятся осужденные, и пообщалась с сотрудниками. Они рассказали, что довольны условиями труда и предоставленной возможностью. По словам исполнительного директора компании Алексея Белодворцева, с 2020 года там проработало около 400 человек из исправительного центра. Примерно 10% из них остались работать по истечению наказания.

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