Подмосковье 16 декабря 2023, 07:30 Омбудсмен Подмосковья Фаевская вручила награды победителям XVII конкурса СМИ Пресс-служба Уполномоченного

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Уполномоченный по правам человек в Подмосковье Ирина Фаевская наградила дипломами лауреатов XVII конкурса региональных СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека в 2023 году. Все работы поделили по номинациям.

«Результаты конкурса — это приятная часть вашей деятельности, но не это главное, я хочу поблагодарить вас за ваш ежедневный труд в рамках правового просвещения. Благодаря вашим материалам все больше наших жителей из разных источников узнают много новой и полезной информации», — заявила Фаевская.

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В номинации «Лучший правовой блог» победил блог «Объясняем РФ» редакции АНО «Национальные приоритеты». В номинации «Правовое просвещение» дипломом I степени наградили корреспондента телеканала «360» Елену Кононову. В номинации «Профессия правозащитник» дипломами I степени наградили Марию Евсюкову и редакцию РИАМО.

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