Подмосковье 14 сентября 2023, 03:30 Омбудсмен Подмосковья Фаевская присоединилась к научно-практической конференции уполномоченных в Казани пресс-служба Уполномоченного Республики Татарстан

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы». Встреча правозащитников прошла в IT-парке имени Башира Рамеева в Казани, к ней присоединились представители ряда регионов России и стран Азии.

Конференция прошла в ходе XVII заседания Генеральной Ассамблеи Азиатской Ассоциации омбудсменов. Омбудсмен Подмосковья отметила, что мероприятие позволило обменяться знаниями, опытом и мнениям на международном уровне. Совместное обсуждение практик приводит к новым методикам по обеспечению прав граждан.

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«Сегодня Татьяна Николаевна Москалькова (уполномоченный по правам человека в России — прим.ред.) обратила внимание на возрастающую роль цифровых технологий в механизме обеспечения прав и свобод человека, сообщив о запуске пилотного проекта федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека. На мой взгляд, это позволит увеличить скорость решения поступающих обращений от жителей», — подчеркнула Фаевская.