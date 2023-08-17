Подмосковье 17 августа 2023, 02:00 Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла жительнице Видного получить льготное лекарство Фотограф Антон Чернов

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жительнице Видного Валентине Петровне получить льготное лекарство. Самостоятельно оформить медикамент женщине не удалось.

«Для оперативного решения вопроса Валентины Петровны я обратилась в наш региональный Минздрав. Вместе с Минздравом удалось помочь женщине, и необходимый препарат ей назначен в Видновской районной клинической больнице», — рассказала Фаевская.

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Подмосковный омбудсмен принимает жалобы от людей, которые не согласны с действиями профильных ведомств и считают, что их права нарушили. Оставить обращение к уполномоченному можно на сайте или написать письмо на электронную почту upchmo@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душем.

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