21 августа 2023, 14:35
Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла жителю Подольска получить помощь сурдолога
Житель Подольска обратился к Ирине Фаевской с просьбой помочь записаться на обследование к узкому специалисту — сурдологу. У мужчины проблемы со слухом, но самостоятельно попасть на прием к нужному врачу он не смог.
«В вопросах здоровья время играет большую роль, а наш заявитель не мог записаться к узкому специалисту на обследование больше года. Чтобы оперативно решить его вопрос, я обратилась в региональное Министерство здравоохранения. Совместно нам удалось выявить и устранить нарушения в кратчайшие сроки», — отметила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.
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Вскоре мужчине сообщили о дате и времени консультации у сурдолога.
К Уполномоченному по правам человека в Московской области обращаются люди, которые не согласны с ответом от профильных ведомств и считают, что их права нарушены. Сделать это можно, заполнив форму обратной связи на официальном сайте омбудсмена, или написав письмо на электронную почту upchmo@mosreg.ru.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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