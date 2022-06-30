Омбудсмен по правам предпринимателей провел 25-ю встречу в Дубне

Уполномоченный по правам предпринимателей провел 25-й совместный прием с прокуратурой Подмосковья в Дубне. Один из бизнесменов пожаловался на незаконные поборы и отсутствие поддержки властей.

Предприниматель из Химок прибыл на встречу из-за препятствий к ведению деятельности со стороны ТСЖ и невозможности найти поддержку у городских властей.

«На данный прием я пришел просить помощи у коллег из прокуратуры и аппарата уполномоченного, чтобы они помогли поработать с контрольно-надзорными органами, которые не реагируют на наши обращения», — рассказал бизнесмен Александр Сверетченков.

Обращений было больше трехсот. Все эти документы уйдут в аппарат уполномоченного для дальнейшей работы.

«Наша задача сегодня — сделать новую экономическую политику, где рядовой предприниматель становится главной действующей силой. И не надо забывать, что у нас на территории Подмосковья работает 800 тысяч предприятий, самозанятых, тех, кто действительно несет в копилку, в бюджет не только Московской области, но и в целом всей РФ», — отметил бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Заместитель прокурора области Александр Благородов подчеркнул, что при подтверждении жалоб прокуратура незамедлительно реагирует в отношении контролирующих и правоохранительных органов, которые осуществляют незаконное вмешательство в права предпринимателей.

Совместная работа уполномоченного с областной прокуратурой идет уже восемь лет. За это время поступило более 19 000 обращений — в 70℅ случаев права бизнесменов были восстановлены.