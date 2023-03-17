Подмосковье 17 марта 2023, 13:49 Омбудсмен по правам человека в Подмосковье принял почти 800 обращений от жителей Донбасса за год

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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская рассказала, что в прошлом году самой частой темой обращений жителей Донбасса стало оформление документов. Это больше половины от общего числа запросов.

За 12 месяцев в аппарат омбудсмена поступило почти 800 обращений от жителей Донбасса. Больше половины из них были связаны с оформлением документов. Еще 26% заявлений касались социальных выплат и медицинской помощи.

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«Основной запрос у людей был на недостаток необходимой информации по оформлению документов в связи с прибытием на территорию России», — отметила Ирина Фаевская.

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Сотрудники аппарата омбудсмена регулярно выезжали в пункты временного размещения в Подмосковье и разговаривали с переселенцами. Жители Донбасса получали бесплатные правовые консультации и помощь в оформлении документов.

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