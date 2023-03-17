Подмосковье 17 марта 2023, 17:24 Омбудсмен по правам человека в Подмосковье предложил создать пансионат для проживания участников СВО

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская предложила создать специальный пансионат для проживания участников СВО. По ее словам, в таких учреждениях бойцы смогут проживать на постоянной основе.

«Нужно учитывать разные жизненные ситуации участников СВО. Например, особенно после тяжелого ранения человек не может самостоятельно себя обслуживать. Среди таких людей могут быть одинокие люди. А им нужны особый уход, внимание и забота», — отметила Фаевская.

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Инициативу обсудили на выездном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Мероприятие состоялось в Центре социально-медицинской реабилитации «Ясенки». На заседании также подняли вопрос системы реабилитации участников СВО и инвалидов в Подмосковье.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в госпитале в Подольске. Он поблагодарил врачей за качественную реабилитацию бойцов.

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