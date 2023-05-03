Подмосковье 03 мая 2023, 18:49 Омбудсмен по правам человека в Подмосковье помог семье оформить выплаты на несовершеннолетних детей фото Антон Чернов

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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская помогла семье из Долгопрудного оформить ежемесячные выплаты на несовершеннолетних детей. Родители не могли получить пособие из-за дачного участка, на котором расположено четыре нежилых помещения.

Заявительница рассказала омбудсмену, что в собственности у ее семьи есть дачный участок с четырьмя нежилыми помещениями. Постройки предназначены для хозяйственных нужд и не должны учитываться при определении права на получение пособий на детей.

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«Я обратилась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Москве и Московской области. Вопрос о назначении пособия для детей был пересмотрен, на данный момент Елена получила причитающиеся выплаты на ее несовершеннолетних детей», — отметила Фаевская.

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