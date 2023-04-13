Подмосковье 13 апреля 2023, 13:30 Омбудсмен по правам человека в Подмосковье получил свыше 6,5 тысячи обращений за год

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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская подвела итоги работы за 2022 год. По ее словам, в аппарат омбудсмена поступило более 6,5 тысячи обращений за указанный период.

Она подчеркнула, что в защите особо нуждаются инвалиды, пенсионеры, несовершеннолетние, сироты, а также граждане, прибывшие с территории Украины.

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«За рабочий день к нам в среднем поступало по 27 обращений. Более двух тысяч обращений — письменные. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 10%, 120 обращений — коллективные», — подчеркнула Фаевская.

Одной из основных задач Уполномоченного является помощь по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. К нему обращаются в случае, если все иные правовые возможности и ведомства не решили проблему.

По словам омбудсмена, за три последних месяца 2022 года поступило 279 обращений от жителей региона по вопросам частичной мобилизации — подавляющее большинство из них касалось непосредственно призывных мероприятий, а также вопросов оформления и получения выплат мобилизованным и их семьям. Сложной и актуальной темой является обмен пленными.

«По этому вопросу мы взаимодействуем с федеральным Уполномоченным по правам человека Татьяной Николаевной Москальковой и ее аппаратом. К нам обратились родные и близкие 48 военнослужащих, чья судьба и местонахождение были неизвестны. Всего удалось освободить из плена 16 человек — жителей Московской области», — заключила Фаевская.

В 2022 году аппарат омбудсмена также помог решить вопросы по ЖКХ, социальным выплатам, финансовым аспектам и другим направлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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