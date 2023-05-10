Подмосковье 10 мая 2023, 17:23 Омбудсмен по правам человека в Подмосковье напомнил о правилах отзыва сотрудников из оплачиваемого отпуска фото Дмитрий Самбуров

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Вызвать работника из ежегодного оплачиваемого отпуска можно только с его письменного согласия. Об этом напомнила Уполномоченная по защите прав человека в Подмосковье Ирина Фаевская.

«Все чаще ко мне обращаются жители, которых волнует вопрос по раннему отзыву из отпуска. Заявителей интересует, вправе ли они отказать работодателю», — отметила Ирина Фаевская.

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Правозащитница подчеркнула, что вызвать работника из оплачиваемого отпуска можно только с его письменного согласия. А если сотрудник не согласен выйти на работу раньше срока, то это его законное право.

Если же договоренность достигнута и человек готов приступить к работе раньше, день отзыва должен считаться рабочим и быть оплаченным. Оставшуюся часть отпуска работник может использовать в любое удобное для него время в нынешнем рабочем году или в следующем.

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