Подмосковье 27 апреля 2023, 16:18 Омбудсмен по правам человека помог восстановить документы пенсионерке из Домодедова фото Дмитрий Самбуров

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла пенсионерке из Домодедова восстановить утраченные документы. К омбудсмену обратилась 84-летняя жительница Домодедова.

В марте 2023 года в квартире, где проживала пенсионерка, произошел пожар в результате которого все вещи и документы женщины сгорели.

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«Пожилой человек оказался в беде, и Светлане была необходима наша помощь. Я связалась с представителями органов государственной власти и местного самоуправления для решения сложной ситуации пенсионерки», — отметила Фаевская.

Она подчеркнула, что квартира заявительницы была приведена в порядок в кратчайшее время, а необходимые документы восстановлены

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями. По его словам, особое внимание уделяют замечаниям, которые помогают развивать регион по разным направлениям.

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