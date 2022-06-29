Омбудсмен ответил на вопросы предпринимателей в Дубне

В 25 раз уполномоченный по правам предпринимателей Владимир Головнев вместе с областной прокуратурой провел прием представителей бизнеса.

Совместная работа с областной прокуратурой идет уже восемь лет. За это время в адрес омбудсмена поступило более 19 тысяч обращений — в 70℅ случаев права бизнесменов были восстановлены.

Незаконные поборы, создание препятствий к ведению деятельности со стороны ТСЖ и невозможность найти поддержку у городских властей — с такими проблемами приехали в Дубну предприниматели.

«На данный прием я как раз пришел просить помощи у коллег из прокуратуры и аппарата уполномоченного, чтобы они помогли поработать с контрольно-надзорными органами, которые не реагируют на наши обращения, которых было больше трехсот. Да, пройдены уже все кабинеты, написаны жалобы в прокуратуру, идет судебное разбирательство. Все эти документы уйдут в аппарат уполномоченного для дальнейшей работы», — рассказал бизнесмен из Химок Александр Сверетченков.

«Наша задача сегодня — сделать новую экономическую политику, где рядовой предприниматель становится главной действующей силой. И не надо забывать, что у нас на территории Подмосковья работает 800 тысяч предприятий, самозанятых, тех, кто действительно несет в копилку, не только в бюджет Московской области, но и в целом всей Российской Федерации», — сказал на встрече с предпринимателем уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.