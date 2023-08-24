Подмосковье 24 августа 2023, 21:22 Омбудсмен Мишонова встретится с женами и матерями мобилизованных бойцов в Пушкино 30 августа пресс-служба УПР в МО

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова встретится с женами и матерями участников СВО в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино 30 августа. Целью таких мероприятий является объединение и поддержка женщин.

«На встрече будут обсуждаться вопросы по льготам для семей военнослужащих, о реабилитации и лечении раненых бойцов, и о том, как женщины Подмосковья могут оказать помощь и поддержку своим мужьям и сыновьям, находясь в тылу», — уточнили в аппарате омбудсмена.

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Мишонова расскажет о фронте и ответить на вопросы участников. На встречу можно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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