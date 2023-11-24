Подмосковье 24 ноября 2023, 15:11 Омбудсмен Ксения Мишонова проведет встречу с матерями и женами военнослужащих в Подмосковье

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова проведет встречу с матерями и женами военнослужащих в Музее Победы. Мероприятие приурочат ко Дню матери.

На встрече обсудят проблемы реабилитации и бытовые трудности семей военнослужащих. Также для участников организуют экскурсии по иммерсивной экспозиции Музея Победы «Подвиг народа». Гид расскажет о героизме матерей и судьбе женщин в годы Великой Отечественной войны.

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Начало мероприятия — в 15:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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