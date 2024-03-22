Подмосковье 22 марта 2024, 18:02 Омбудсмен Ксения Мишонова назвала дату проведения первой подростковой ярмарки вакансий в Раменском Фотограф: Дмитрий Самбуров. / пресс-служба УПР в МО

Читать 360tv в

Первая подростковая ярмарка вакансий состоится 18 апреля в Раменском. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, в рамках проекта, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Московской области проведет онлайн-обучение для представителей бизнеса на тему основных изменений в законодательстве в части трудоустройства несовершеннолетних.

Реклама

«Программа мероприятия еще в процессе доработки. Но уже могу сказать, что ребят в Раменском ждут всевозможные мастер-классы и встречи с предпринимателями, которые готовы взять их на подработку», — поделилась Ксения Мишонова.

В 2023 году порядок приема детей на подработку стал значительно проще — теперь не требуется согласие органов опеки при заключении трудового договора с подростками, а работодатель не обязан оплачивать медосмотр такого сотрудника, если он недавно проходил диспансеризацию.

По результатам ранее проведенного аппаратом подмосковного детского уполномоченного опроса среди школьников и учащихся колледжей, более 80% из них хотели бы подрабатывать в свободное от учебы время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».