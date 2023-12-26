Подмосковье 26 декабря 2023, 13:47 Омбудсмен Ирина Фаевская вручила благодарность главе Истры Татьяне Витушевой пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

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Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская вручила благодарность главе Истры Татьяне Витушевой от имени федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

«Мне очень приятно вручить награду такого уровня главе городского округа Истра Татьяне Витушевой. Благодарю за неравнодушие и инициативу, за ваш созидательный труд», — сказала Ирина Фаевская.

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Татьяна Витушева отметила, что вся работа в округе учитывает запросы жителей. Быстро и эффективно решать важные вопросы помогают современные механизмы взаимодействия.

Одним из важных направлений работы в Истре остается помощь и поддержка семей участников СВО. Так, в округе был открыт первый в области центр поддержки, объединивший 15 волонтерских пунктов.

«Особое внимание продолжаем уделять поддержке военных, участвующих в СВО, а также их семьям. Это сотни гуманитарных конвоев, сотни тонн различных грузов, от маскировочных сетей до автомобилей и коптеров с тепловизорами», — отметила Татьяна Витушева.

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