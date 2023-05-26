Подмосковье 26 мая 2023, 00:31 Подмосковный омбудсмен Фаевская выступила на заседании уполномоченных по правам человека в Санкт-Петербурге пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила заседание Всероссийского координационного совета омбудсменов в Санкт-Петербурге. В мероприятии под руководством Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой в совете приняли участие уполномоченные из всех субъектов страны, в том числе и представители новых регионов России. Главной темой заседания стала защита прав граждан в сфере соцобслуживания.

По словам подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской, больше всего в социальных услугах нуждаются пожилые люди и инвалиды. В Московской области проживают порядка двух миллионов лиц преклонного возраста, и это число стремительно растет.

Реклама

«Кроме того, учитывая сегодняшние реалии, когда вернувшимся участникам СВО сейчас необходимы те или иные социальные услуги, важно, чтобы качество предоставляемых услуг было на высоком уровне. Для этого необходимы внесение изменений в нормативно-правовую базу, а также предлагаю перепрофилировать некоторые учреждения именно под нужды вернувшихся участников СВО, чтобы они чувствовали себя социально-адаптированными, несмотря на трудности с которыми они столкнулись», — подчеркнула Уполномоченный.

В ходе Совета омбудсмены поделились лучшими практиками, обсудили важные вопросы по предоставлению социальных услуг в стране и проблемы, которые предстоит решить. В ближайшее время специалисты выработают необходимые стратегии и тактики действий в правозащитной сфере, а также рекомендации органам исполнительной власти, главам регионов страны и полномочным представителям президента в федеральных округах по совершенствованию законодательства.

«Мы выбрали тему социального обслуживания, чтобы ответить на запрос общества исходя из обращений, которые к нам приходят. Конечно, в этой сфере меньше обращений, чем в сфере защиты прав обвиняемых, подозреваемых или содержащихся в колонии, но это обращения именно от тех, у кого нет возможности себя защитить», — отметила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».