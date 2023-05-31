Подмосковье 31 мая 2023, 12:19 Омбудсмен Ирина Фаевская проверила соблюдение прав человека в центре временного содержания в Егорьевске Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила центр временного содержания в Егорьевске. Омбудсмен проверила соблюдение прав иностранных граждан и лиц без гражданства, которых должны выдворить из страны.

Фаевская заявила, что необходимо расширить перечень медицинских анализов при приеме людей в учреждение.

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«Считаю важным рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство о порядке содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в центре временного содержания», — сообщила омбудсмен.

Ирина Фаевская обсудила актуальные вопросы с начальником центра временного содержания Андреем Суховым и представителями полиции. Она обратила внимание на то, что у многие в центре нет сменной одежды. Им следует ее предоставить.

Сейчас в центре проживает более 300 человек. Учреждение работает с 2014 года.

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