08 сентября 2023, 10:19
Омбудсмен Ирина Фаевская проголосовала на выборах в Подмосковье
В первый день голосования уполномоченный по защите прав человека в Подмосковье Ирина Фаевская сделала свой выбор. Она напомнила, что жители могут обращаться на горячую линию в случае нарушений на избирательных участках.
«По любым нарушениям можно обращаться ко мне. Напоминаю, что у нас работает горячая линия. Наши сотрудники в течение трех дней голосования будут принимать звонки по телефону 8 (498) 602-32-20. Это профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан, готовые оказать помощь и дать консультации», — подчеркнула омбудсмен.
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В регионе работают 3940 избирательных участков. Есть возможность проголосовать дистанционно, что очень удобно. Сделать это можно с помощью Единого портала государственных услуг.
Выборы в Подмосковье — 2023
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