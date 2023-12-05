Подмосковье 05 декабря 2023, 14:50 Омбудсмен Ирина Фаевская поздравила волонтеров Подмосковья с Международным днем добровольца Фотограф Валентина Половникова

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Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская поздравила волонтеров с Международным днем добровольца. Она пожелала им здоровья, сил и энергии для добрых дел.

«Ваша помощь нужна пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям и многим другим. Ваше участие в массовых мероприятиях стало своего рода показателем высокого уровня организации события», — сказала Ирина Фаевская.

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Она добавила, что люди до сих пор помня заботу и участие волонтеров в помощи жителям во время пандемии. Сегодня добровольцы активно работают с семьями бойцов СВО.

Ирина Фаевская отметила, что волонтерское движение увеличивается с каждым годом, активную гражданскую позицию проявляют все больше людей.

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