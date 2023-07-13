Подмосковье 13 июля 2023, 09:33 Омбудсмен Ирина Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Нотариальной палатой Подмосковья Фото пресс-службы Уполномоченного

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Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с главой региональной Нотариальной палаты Натальей Лобачевой. Это повысит уровень защиты и восстановления прав и интересов жителей.

Как рассказала Фаевская, партнерская деятельность будет заключаться в разъяснении законов в области прав и свобод жителей, а также распространении информации о правовой защите.

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«Наша партнерская деятельность будет заключаться и в разъяснении действующего законодательства в области прав и свобод граждан, и в распространении информации о формах, методах, средствах правовой защиты, и в выработке предложений по предупреждению и устранению причин и условий, способствующих нарушению прав граждан на территории Московской области, в том числе о необходимости внесения изменений в законодательство, и, главное, в проведении совместных мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан», — сказала она.

Сотрудничество будет организовано в информационно-коммуникационной, научно-методической, юридической и практичествой областях.

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