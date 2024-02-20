20 февраля 2024, 18:39
Омбудсмен Ирина Фаевская навестила раненых участников СВО в военном госпитале Красногорска
В преддверии 23 февраля омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская навестила участников СВО, которые находятся на лечении в военном госпитале Красногорска. Она поздравила бойцов с наступающим праздником и оставила свои контакты на случай, если ребятам понадобится помощь.
Вместе с Ириной Фаевской на встрече с участниками СВО присутствовали руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и директор благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова.
Реклама
Сейчас на лечении в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского находятся военнослужащие, получившие ранения на СВО.
«Мы посетили одно из терапевтических отделений. Каждому вручили небольшой подарок, оставили свои контакты, чтобы в случае возникших вопросов ребята знали, куда можно обратиться за помощью, — сказала Ирина Фаевская.
«Нашим защитникам мы рассказали о поддержке государства. После лечения они смогут обратиться к нам в фонд или в его филиал по месту жительства для получения всех мер поддержки», — отметила Ольга Ермакова.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Военные
Врачи
23 февраля
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама