Подмосковье 20 февраля 2024, 18:39 Омбудсмен Ирина Фаевская навестила раненых участников СВО в военном госпитале Красногорска ПРЕСС-СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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В преддверии 23 февраля омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская навестила участников СВО, которые находятся на лечении в военном госпитале Красногорска. Она поздравила бойцов с наступающим праздником и оставила свои контакты на случай, если ребятам понадобится помощь.

Вместе с Ириной Фаевской на встрече с участниками СВО присутствовали руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и директор благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова.

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Сейчас на лечении в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского находятся военнослужащие, получившие ранения на СВО.

«Мы посетили одно из терапевтических отделений. Каждому вручили небольшой подарок, оставили свои контакты, чтобы в случае возникших вопросов ребята знали, куда можно обратиться за помощью, — сказала Ирина Фаевская.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Нашим защитникам мы рассказали о поддержке государства. После лечения они смогут обратиться к нам в фонд или в его филиал по месту жительства для получения всех мер поддержки», — отметила Ольга Ермакова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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