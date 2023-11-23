Подмосковье 23 ноября 2023, 11:11 Омбудсмен Головнев помог подмосковному предпринимателю решить вопрос с перерасчетом за ЖКУ Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Читать 360tv в

Предприниматель из Красногорска обратился к бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу. Он пожаловался на действия ресурсоснабжающей организации

С 2013 года предприниматель является собственником нежилого помещения в многоквартирном доме. В октябре 2021 года АО «Водоканал» уведомило бизнесмена о необходимости заключения договора холодного водоснабжения, что он и сделал в феврале 2022 года. После этого потребителю выставили счет на сумму свыше 2,3 миллиона рублей.

Реклама

Не уведомив предпринимателя, АО подало на него исковое требование о взыскании задолженности в суд. После обращения предпринимателя к бизнес-омбудсмену и прокурору Московской области Красногорская городская прокуратура провела совещание, на котором рассмотрела вопрос о перерасчете задолженности. Сейчас проходит процесс корректировки суммы задолженности за потребляемые ресурсы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».