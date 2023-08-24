Подмосковье 24 августа 2023, 12:11 Омбудсмен Фаевская призвала бороться с нелегальной занятостью мигрантов в Подмосковье Фото минсоцразмития МО

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В Подмосковье прошло совещание по вопросам трудоустройства и стабильности на рынке труда, мероприятие состоялось в региональном Минсоцразвития. Одной из основных тем стала неформальная занятость иностранных граждан.

По словам омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской, недавно удалось решить вопрос погашения долгов перед гражданами Киргизии, нелегально работавшими в трех компаниях Красногорска, Домодедова и Химок. Правозащитница подчеркнула, что необходимо системно решать проблему с неформальной занятостью иностранцев. Необходимо разъяснить людям выгоду от прозрачных трудовых отношений.

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В совещании приняли участие представители государственных и муниципальных органов, в том числе прокуратуры, инспекции труда, профсоюзов, администраций нескольких городских округов.

По данным министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, в регионе выявлено около 28 тысяч человек, работающих неофициально. Из них уже легализовано свыше 26 тысяч. Благодаря контролю за трудоустройством, все больше людей отдают предпочтение официальному устройству на работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил усилить контроль за местами массового проживания мигрантов. На коллегии МВД он сообщил, что роль правоохранительного блока в этом вопросе особенно значима.